Gartenkultur im Gelderland Nabu-Naturschutzzentrum klärt über Obstbaumschnitt auf

Um den Erziehungsschnitt geht es am Samstag, 27. Januar, auf dem Hilshof in Winternam, Winternam 132, und am Samstag, 17. Februar, im Heimatmuseum in Schaephuysen, Hauptstraße 39. Dagegen steht am Samstag, 3. Februar, auf dem Gelände von Haus Freudenberg auf der Baersdonk in Geldern (Floranta’s Haus Freudenberg), Baersdonk 11, der Erhaltungsschnitt im Fokus. Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, geht es im Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland in Kapellen, Kapellener Markt 2, um den Erhaltungs- und Verjüngungsschnitt bei Obstbäumen, die älter als 15 Jahre sind.