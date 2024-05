Nabu ist gegen Sprühaktionen Eichenprozessionsspinner mit Augenmaß bekämpfen

Einige Kommunen im Kreis Kleve verzichten bereits auf einen großflächigen Sprüheinsatz mit Helikoptern. Sie behandeln die Bäume in den Grünanlagen stattdessen punktuell mit dem biologischen Schädlingsbekämpfungsmittel und haben zusätzlich Nistkästen für Vögel, die natürlichen Fressfeinde der Raupen, in betroffenen Bereichen angebracht. Dies kann als erster Erfolg in die richtige Richtung gewertet werden, so der Nabu. Er fordert, dass auf vorbeugende Sprühaktionen vom Helikopter aus ganz verzichtet wird und stattdessen die Nester mechanisch abzusaugen. Nur so könne die Biodiversität nachhaltig gesichert werden. Die Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Brennhaaren des Eichenprozessionsspinners zum Beispiel in der Nähe von Kindergärten oder Schulen steht dabei außer Frage.