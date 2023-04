Schädlingsbekämpfung Konzept gegen Eichenspinner

Seit Jahrzehnten breitet sich der Eichenprozessionsspinner (EPS) immer weiter nach Norden aus und gehört seit vielen Jahren zum festen Arteninventar auch am Niederrhein. Er ist ein hübscher Nachtfalter und eine in Deutschland heimische Schmetterlingsart. Die Art profitiert laut Naturschutzbund (Nabu) von der Klimaerwärmung. Die Eier werden in warmen Wintern kaum geschädigt. So kann sich der Eichenprozessionsspinner im Frühjahr massenhaft ausbreiten. Der Nabu fordert, gegen diese Tiere gezielt und abgestuft vorzugehen.