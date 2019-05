Brauchtum : In Herongen wird auf den Vogel geschossen

In Herongen wird auf den Vogel geschossen

Daniel und Hans Schmitz fertigen die Vögel an. Foto: Bruderschaft

Herongen Nach vier Jahren findet am Samstag, 25. Mai, wieder das Vogelschießen der Muttergottesbruderschaft in Herongen statt. Seit nunmehr 20 Jahren wird das Vogelschießen mit der Armbrust durchgeführt, die vom Ehrenpräsidenten Heinz Goumans und seiner Ehefrau Käthi Goumans gestiftet wurde.

Doch für das Schießen mit der Armbrust werden besondere Königsvögel benötigt. Diese wurden immer vom noch amtierenden König, Schreiner- und Zimmerermeister Hans Schmitz, gebaut. Er hat auch seinen Sohn Daniel Schmitz, ebenfalls Schreiner- und Zimmerermeister, in das Geheimnis des Vogelbaus eingewiesen. Die beiden kunstvoll angefertigten Königsvögel warten nun auf ihren Einsatz beim Vogelschießen der Muttergottesbruderschaft, das ab 15 Uhr auf dem Festplatz an der Bürgerhalle in Herongen mit der Verabschiedung des alten Hofstaates und einem Jugendvogelschießen, ebenfalls mit der Armbrust, beginnt.