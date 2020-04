Alternative Lernmodelle in der Corona-Krise : Eine App für Unterricht am Tablet

Issum Kindgerecht und grundschulorientiert ist die digitale Lösung, die eine Mutter aus Issum mit entwickelt hat. Das Konzept ist nicht nur in der Corona-Krise interessant. Das Projekt soll per Crowdfunding finanziert werden.

Die Issumerin hat Maschinenbau studiert und ist technische Zeichnerin. In der Elternzeit hat sie sich weiter geschult und begonnen, an einer App zu arbeiten in der es um Freizeitgestaltung gehen sollte. Die Corona-Krise hat alles über den Haufen geworfen. Auf einmal waren andere Dinge wichtiger, zum Beispiel ein Leben ohne Schule, aber mit Schulaufgaben. Ihre Tochter besucht die Mariengrundschule in Kapellen. Im Gespräch mit Schulleiterin Angela Hüskes sei dann die Idee für eine App entstanden, die Lehrern und Schülern hilft. „Für uns ist das interessant, weil die App kindgerecht und grundschulorientiert ist“, sagt die Schulleiterin. Noch befindet sich das Ganze in der Entwicklung, aber die Vorteile sind jetzt schon sichtbar. Einer davon ist, dass Kinder und Lehrer direkt miteinander kommunizieren können und zwar nicht nur wie bei einer Videokonferenz, sondern auch mit der Tafel als Hilfsmittel, auf der geschrieben wird. Wert legt Juliana Juliano auf die einfach zu bedienende Oberfläche. Auf Begriffe wird verzichtet, es wird mit Symbolen gearbeitet. Damit können auch Erstklässler, die noch nicht lesen können, umgehen und international verständlich ist es auch. Ein Beispiel: Der Zeigefinger, der nach oben zeigt, ist das Zeichen auf der Tablet-Oberfläche, das ein Schüler aufzeigt.