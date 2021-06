Prozess vor dem Klever Landgericht : Vergewaltigungsvorwurf wackelt

Vor dem Landgericht in Kleve hat sich die Belastungszeugin wohl in Widersprüche verstrickt. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve/Kerken Ein 35-jähriger Bochumer steht vor dem Landgericht Kleve. Er soll sich an der 16-Jährigen in Aldekerk vergangen haben. Am Freitag soll das Urteil verkündet werden.