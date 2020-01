Mutmaßliche Brandstiftung in Geldern : Auto an Walbecker Straße ausgebrannt

Die Feuerwehr löschte den Brand (Symbolbild). Foto: Meuter, Peter (pm)

Geldern-Pont Am späten Donnerstagabend ist ein Auto, das an der Walbecker Straße in Pont abgestellt war, ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am späten Donnerstagabend zwischen 22.30 und 23.10 Uhr sollen unbekannte Täter ein Auto in Brand gesetzt haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der BMW war auf einem Parkplatz an der Walbecker Straße abgestellt.

Passanten bemerkten den Brand, informierten den Besitzer des Wagens und die Feuerwehr. Man gehe von Brandstiftung aus, heißt es von der Polizei. Denn als der Besitzer den Brand bemerkte, stand lediglich ein kleines Stück der Autotür in Flammen. Ansonsten würden Feuer eher im Motorraum entstehen. Der Besitzer versuchte noch, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bändigen, doch das Feuer hatte bereits auf das gesamte Auto übergegriffen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten schließlich das Fahrzeug, das vollständig in Flammen stand. Die Polizei hat den BMW für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden.

