Frühjahrskonzert in Geldern Der Musikverein Pont wagt einen Neustart

Nach der Corona-Pandemie spielte der Musikverein lange Zeit nur kleinere Konzerte. Doch das allseits beliebte Neujahrskonzert in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums kehrte über viele Jahre nicht zurück. Nachdem dann auch noch der langjährige Dirigent Sebastian Sürgers aufhörte, musste dringend Ersatz gesucht werden. Maximilian Flaskühler, von klein auf als Tubist im Orchester, wagte sich mit gerade einmal 21 Jahren als Dirigent an die Mammutaufgabe. Neben dem Studium in Bonn fuhr er fast ein Jahr lang jedes Wochenende nach Pont, um die verschiedensten Auftritte mit dem Orchester zu proben.