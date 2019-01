Neujahrskonzert: Musikverein Pont glänzend aufgelegt

Der Musikverein Pont überzeugte bei seinem Neujahrskonzert in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums. ⇥ RP-Foto: Gottfried Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

GELDERN Ein mehr als zweistündiges Programm bot das Orchester dem Publikum in der ausverkauften Lise-Meitner-Aula. Das Repertoire umfasste traditionelle Blasmusik ebenso wie spannende Filmmusik.

Das 24. Neujahrskonzert des Musikvereins Pont fand in der ausverkauften Lise-Meitner-Aula statt. Marc Janssen moderierte das über zweistündige Programm. „Die Musik ist die Sprache der Leidenschaft“, zitierte er Richard Wagner. „Um das erfahren zu können, muss man früh anfangen.“

Dass dem Musikverein Pont die Ausbildung eine Herzensangelegenheit ist, wurde überzeugend vorgeführt. Claudia Scheibel erzählte mit den Kindern aus der musikalischen Früherziehung eine Geschichte. Darin wurde die Blockflötengruppe unter der Leitung von Andreas Hutten integriert. Das Vororchester dient der Vorbereitung auf das Hauptorchester. Mit drei interessanten Stücken zeigte Christian Leupers, was 17 Jugendliche bei ihm gelernt haben.

Vorschau Das 25. Neujahrskonzert findet am Sonntag, 12. Januar 2020, in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums statt.

„Lassen Sie sich verzaubern von anspruchsvoller Unterhaltungsmusik, traditioneller Blasmusik und spannender Filmmusik“, forderte Janssen beim Konzert des Hauptorchesters unter der Leitung von Sebastian Sürgers auf. Nach dem großartigen „Theme from ‚The A Team‘“ wurde es mystisch. Bei der „Procession of the Sorcerers“ zogen vor dem geistigen Auge der Zuhörer Magier, Kobolde, Hexen, Jongleure und Feen vorbei.