Musik: Musikverein Nieukerk spielt groß auf

Nieukerk Mit „Eine Reise durch die Zeit“ entführten die Musiker die Zuhörer im ausverkauften Adlersaal. Filmmusiken sorgten für spannende Momente, die durch Filmszenen unterstrichen wurden.

„Zurück in die Zukunft“ („Back to the future“) ging es mit dem Hauptorchester unter der neuen Leitung von Philipp Niersmans, der im Verein zuvor Trompete spielte. Hoffmann kündigte den Landesjugendleiter des Blasmusikverbandes NRW berechtigt „in den höchsten Tönen“ an. Während die Musik der Sciencefiction-Filmkomödie 1985 mit dem größten Filmorchester aller Zeiten, nämlich 100 Musikern, eingespielt wurde, waren es im Adlersaal immerhin fast die Hälfte, die Niersmans zu dirigieren hatte.

In präziser Art und Weise beschrieb das große Orchester bei „Pompeji“ musikalisch Erdbeben, Explosion und Untergang der antiken Stadt. Raffiniert überlegt begleiteten die spielfreien Musiker den Niedergang und imitierten zischend die Lava. „Es bleibt hochdramatisch“, meinte Hoffmann und er sollte Recht behalten. Mit „Fate of the Gods“ kam es in Europa zu einer letzten Schlacht, bei der das Ende der Welt besiegelt werden sollte. Sehr gefühlvoll beschrieb das Orchester den jung erwachsenen „Baum des Lebens“, durch den eine neue Welt in Harmonie entstehen konnte. Wie mit einem Paukenschlag begann „Revenge of the Sith“ aus Star Wars. Auch hier kam die Dynamik des jungen Dirigenten zum Tragen, der sein Orchester bei seinem Debüt perfekt zu führen und begleiten wusste. Dem „Jurassic Park“ stattete das Orchester ebenfalls einen fulminanten Besuch ab.