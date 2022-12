Musikalischer Einstieg in das neue Jahr in Nieukerk Zwei Neujahrskonzerte im Adlersaal

Im Mittelpunkt der Probenarbeit steht das Werk „Ghostlight“ von Frederik Abel. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des Orchesters und studiert seit diesem Jahr Komposition an der Musikhochschule in Wien. Zusammen mit Julius Henri Fischer aus Moers hat er außerdem ein Medley mit Melodien aus „Two Steps From Hell“ speziell für das Orchester arrangiert. Beim Probewochenende vor zwei Wochen hatte das Orchester die Möglichkeit, gemeinsam mit Frederik Abel und Julius Henri Fischer an diesen Werken zu arbeiten.