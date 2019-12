Kultur vor Ort : Großes Winterkonzert in Auwel-Holt

Großes Winterkonzert in Auwel-Holt

Auwel-Holt Musik von zackig bis rockig gab es für die Zuhörer in der Mehrzweckhalle. Die Veranstaltung war sehr gut besucht, alle Generationen waren vertreten. Andreas Rattmann und Carolin Canders ehrten die „Joungstars“ an diesem Tag.

„Kein Platz für eine Briefmarke“ oder schlicht „ausverkauft“ könnte die Überschrift für die überfüllte Mehrzweckhalle am Schulweg in Auwel-Holt lauten. Der Grund: der Musikverein hatte zum Konzert geladen. „Mehr als ein Dorf von Straelen“ dieser Schriftzug prangte groß auf der Wandgestaltung beim Konzert des Musikvereins Auwel-Holt. Und dieser Satz ist Programm.

So, wie es in Auwel-Holt üblich ist, waren Jung und Alt, Klein und Groß, anwesend. Carolin Rattmann führte charmant als Moderatorin durch die musikalische Veranstaltung.

Die Kleinsten machten den Anfang. Unter Leitung von Anika Holtmanns, der „Dorf-Wunderwaffe mit den vielen Talenten“, zeigten die Fünf- bis Neunjährigen, was sie auf der Blockflöte spielen konnten. Die angehende Grundschullehrerin hatte mit ihnen bekannte Weihnachtslieder eingeübt. Mit viel Konzentration trugen die Kinder die Stücke vor. Stolze Eltern und Großeltern lauschten gebannt den Nachwuchsmusikern.

Ein eindeutiges Faible für Walt Disneys Filmmelodien zeigte der Musikverein Auwel-Holt in den folgenden Stücken. Marcel Valks übernahm für die Jugendgruppe den Dirigentenstab. Nachwuchssorgen scheint es hier nicht zu geben. Zur Musik der „Eiskönigin Elsa“ wirbelten Schneeflocken an der Hallendecke herum. Für die jungen Musiker gab es viel Applaus für ihre Leistung.

Von West Virginia in Amerika ging die Reise mit dem Orchester musikalisch weiter mit „Santiago“ und „Rock von der Küste“. Das Publikum wurde stürmisch mitgenommen und viele sangen inbrünstig mit.

Mit den „Selections from Mary Poppins“ begann wieder eine neue musikalische Version aus Blas- und Holzinstrumenten aus den Filmmelodien von Walt Disney. Ein sanfter Beginn wurde abgelöst vom starkem Blech. Daraus entstand ein großer, einheitlicher Klangkörper. Petra Bonten, seit 2014 Dirigentin des Musikvereins Auwel-Holt hatte mit Taktgefühl die Musiker fest in Hand. Sie zeigte eindrucksvoll, wie viel Potenzial in den Musikern steckt.