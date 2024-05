Jahreskonzert am 8. Juni Musikverein Aldekerk präsentiert „Rock in Church“

Die Moderation wird Bruno Hensel übernehmen, der schon beim Konzert im Advent mit seiner Stimme sehr überzeugte. „Also holen Sie Ihre Lederjacke raus oder ziehen Sie das T-Shirt Ihrer Lieblingsband an: am Samstag, 8. Juni, wird ab 19.30 Uhr die Kirche gerockt“, lautet die Aufforderung an Musikfreunde. „Der Kartenvorverkauf ist sehr gut angelaufen. Die Werbung in den Sozialen Medien aber auch in Form von Plakaten und dem lokalen Aldekerker Heimatblatt sorgen schon jetzt für ausgefüllte Kirchenbänke“, freut sich der Kassierer, Christoph Bossmanns. Leider lassen sich die Kirchenbänke nicht so einfach zur Seite schieben, um eine Tanzfläche zu schaffen, aber die Musiker sind sicher, dass die Zuhörer sicher einen Weg finden werden, um ihre Emotionen zu zeigen und zum Ausdruck zu bringen. „Ich bin mir sicher, dieses Konzert polarisiert und sorgt für Gesprächsstoff, so oder so…“, sagt Johannes Büsch.