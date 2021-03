Vorstandswahlen und Gedenkminute : Musikverein Aldekerk tagt virtuell

Aldekerk Zur Jahreshauptversammlung beim Musikverein Aldekerk saßen die Mitglieder vor ihren Computern. Im Vorfeld wurden einige Berichte wie der Jahresrückblick 2020 und der Kassenbericht per E-Mail versendet.

Zunächst musste sich der Vorstand im Vorfeld deutlich mehr Gedanken um die Gestaltung der Jahreshauptversammlung machen. Neben den Tagesordnungspunkten galt es, die richtige Software auszuwählen, so dass alle Mitglieder möglichst problemlos an der virtuellen Sitzung teilnehmen konnten. Im Vorfeld wurden einige Berichte wie der Jahresrückblick 2020 und der Kassenbericht per E-Mail versendet. Das positive Feedback hat dazu geführt, dass diese Art der Berichterstattung auch im nächsten Jahr so stattfinden soll, damit sich die Mitglieder in Ruhe damit auseinandersetzten und Fragen notieren können.