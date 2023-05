Paul-Lincke-Ring verliehen Johannes Oerding in Goslar geehrt

Der Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding („An guten Tagen“, „Kreise“ oder „Alles brennt“) „steht für poetische, emotionale – gerne auch mal nachdenkliche – Texte, die er mit markanter Stimme zu regelrechten Ohrwürmern macht“, teilte die Stadt Goslar im vergangenen Jahr mit, als Oerding als Preisträger bekannt gegeben wurde. „Sympathisch, unprätentiös und authentisch nimmt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer an der Hand und führt sie in die unterschiedlichsten Bereiche des menschlichen Lebens und Miteinanders. Dabei tragen seine zeitlosen Songs häufig auch sehr persönliche, autobiografische Züge. Mit Tiefgang, viel Emotion, aber nie mit erhobenem Zeigefinger, dafür mit so manchem Augenzwinkern wird das Publikum in seinen Bann gezogen“, begründet die Paul-Lincke-Ring-Jury ihre Entscheidung. Johannes Oerding kommentierte die Würdigung seinerzeit mit großem Dank: „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, und es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit den großartigen Preisträgern früherer Jahre genannt zu werden.“