Konzert in Geldern : Musikalischer Nachwuchs singt im LMG

Das Weihnachtskonzert am LMG in Geldern. Foto: Holger Schmidt

Geldern Die Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums standen für ihr traditionelles Weihnachtskonzert auf der Bühne.

Die Fünftklässler, die erst seit Beginn des Schuljahres Unterricht für ihr Instrument bekommen, konnten bereits am Samstag am Tag der offenen Tür die erste Bühnenerfahrung sammeln. Am Montag danach folgte dann der große Auftritt zusammen mit der bereits fortgeschrittenen Bläserklasse der Sechstklässler und dem Projektorchester. Zusätzlich traten die jahrgangsübergreifende Chor-AG und der vokalpraktische Kurs der Oberstufe auf, welcher von Gastschüler Will Norris aus den USA an der Gitarre begleitet wurde. Auch der langjährige Kooperationspartner des LMG, die Kreismusikschule Geldern, beteiligte sich mit einem Klarinetten-Quartett und einem Klavierbeitrag von Sina Kortus am diesjährigen Weihnachtskonzert.