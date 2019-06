Musik : Wenn Kinder ins Tenorhorn blasen

Bei der Musikalischen Früherziehung der Kreismusikschule werden die Instrumente nahe gebracht.

Der eine geht energisch auf das goldglänzende Instrument zu, die andere eher verhalten. Doch egal, ob forsch oder schüchtern: Jedem der sieben Kinder gelingt es, Töne aus dem Schalltrichter erklingen zu lassen. „Super, toll gemacht“, lobt Sabine Gerlach immer wieder. Sie unterrichtet an der Kreismusikschule Geldern Oboe und Blockflöte und ist für die Musikalische Früherziehung (MFE) zuständig. Auch im Kindergarten „Arche Noah“ in Geldern leitet sie einen MFE-Kursus.

Die sieben Kinder, die sich an diesem Morgen an dem Blasinstrument versuchen, haben die zwei Jahre ihres MFE-Kurses bald hinter sich. Im Sommer kommen sie in die Schule und bleiben dann, so die Intention der MFE, hoffentlich in der Welt der Musik.

Musik erfahren und erleben, singen, tanzen und gemeinsames Musizieren: So fasst die Kreismusikschule die Inhalte der MFE zusammen. Nach etwas schwächeren Anmeldezahlen, die Anne Giepner, die stellvertretende Leiterin der Kreismusikschule, nicht zuletzt mit sinkenden Geburtenraten erklärt, steigt der Zuspruch seit zwei Jahren wieder an. Die Kurse finden nachmittags in der Kreismusikschule und vormittags in den Kitas statt. „Gerade in den Kitas sind die Kinder besser erreichbar“, weiß Sabine Gerlach. Im 33. Jahr bietet die Kreismusikschule die MFE an. Die „Arche Noah“ ist schon seit 15 Jahren dabei.