Aktion für den Nachwuchs Musikabend beim Tennisclub Grün-Weiß

(ütz) Die Förderung der Jugend ist wichtig und genießt beim Tennisclub Grün-Weiß Geldern einen hohen Stellenwert. Aber sie ist gleichzeitig kostenintensiv und reißt schnell mal Löcher in die Jugendkasse. Um dem Nachwuchs weiterhin die bestmögliche Ausbildung bieten zu können, haben sich Kevin Hennes, Geschäftsführer des Vereins, und Gianluca Antoniazzi, zweiter Sportwart, etwas einfallen lassen und laden am Samstag, 24. August, zu einem Sommerabend auf der Terrasse der Platzanlage ein. „Die Veranstaltung ist öffentlich, jeder ist willkommen. Der Erlös geht zu 100 Prozent in die Jugendkasse.“ Nur von den Mitgliedsbeiträgen sei die Jugendabteilung mittlerweile nicht mehr zu stemmen. „Uns fehlen Sponsoren und die Bandenwerbung reicht bei weitem nicht aus“, sagen die beiden Initiatoren.