Die zwei Schoenen vom See : Oermtens Waggon als Kultur-Express

„Die zwei Schoenen vom See“ starteten das wahrscheinlich kleinste Kultur-Event am Niederrhein in Oermten im Bahn-Waggon auf dem Mehrgenerationen-Platz. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Schwestern-Duo trat erstmals gemeinsam auf. Ihr pointiertes Programm bestand aus Gedichten, Liedern und Sketchen.

Von Christoph Nikolas Kellerbach

Der Frühling erneuert nicht nur jedes Jahr die Natur, sondern belebt auch den Menschen. Frische Energie, die Lust am Leben und die Faszination mit dem aufblühenden Grün: All dies verpackte das Duo „Die zwei Schoenen vom See“ in pointierte Gedichte, Lieder und Sketche.

Die „Schoenen“, das sind Karin Schoenen-Schragmann und Christel-Johanna Schoenen-Schlootz. Die beiden Schwestern luden am Sonntag in den Waggon am „Oermter Bahnhof“ ein. Mit 35 Besuchern konnte der vollbesetzte Kultur-Express abfahren, das Ziel waren gute Laune und herzhaftes Lachen. Dass das Wetter noch mitspielte, war ein zusätzliches Plus für die Sonnenschein-Atmosphäre. „Jeder hat ja eine Schublade, in die er Ideen schmeißt, doch langsam ging bei uns die Schublade nicht mehr zu. Deshalb dachten wir, dass wir euch mal einige Sachen vorführen“, meinte das Duo zur Einleitung. „Heute ist eine Premiere, denn alles wird zum ersten Mal einer großen Gruppe zu Gehör gebracht.“ Doch nicht nur die Stücke waren neu, auch den Auftritt der „zwei Schoenen vom See“ gab es zum ersten Mal.

Info Die zwei Schoenen vom See Hintergrund Karin Schoenen-Schragmann trat viele Jahre im Karneval auf und war für zehn Jahre Teil einer Schreibwerkstatt. Christel-Johanna Schoenen-Schlootz trat zum ersten Mal mit ihr auf. Der nächste Auftritt ist im November.

Den Einstieg machte ein Gedicht über den Frühling von Karin Schoenen-Schragmann, die zuvor die Zuschauer bat: „Eigentlich muss man, damit ein Gedicht wirken kann, die Augen schließen.“ Im Anschluss entführten ihre Worte die Besucher in eine Welt, die voll war von grünen Ebenen und dem „Gesang träger Rasenmäher“. Christel-Johanna Schoenen-Schlootz führte gemeinsam mit Gitarrist Christian Klaessen ein humorvolles Lied auf, das sie ihrem Frosch gewidmet hat, der jedes Jahr wieder in ihrem Teich auftaucht. Der kunstvolle Abwechslungsreichtum im Waggon war erstklassig, denn die Stimmung wechselte so schnell wie geschmeidig von gefühlsbetont und ernst zu Sketchen und augenzwinkernden Pointen. Mal trat Schoenen-Schragmann in der Verkleidung der Kunstblumen-Floristin Paula Becker vors Publikum und spielte ein absurdes Telefongespräch nach, dann las ihre Schwester kurze Gedichte vor. Mit einer Länge von gut einer Stunde, inklusive einer kurzen Pause, war das Programm genauso pointiert und fokussiert wie die ideenreichen Werke der „zwei Schoenen“.