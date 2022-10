Musik in Kerken : Gänsehautmomente beim Bläserworkshop

Im Adlersaal Nieukerk fand das Abschlusskonzert des Workshops statt. Foto: Verein Foto: Musikverein

Nieukerk Nicht nur Musiker aus NRW waren angereist, es kam sogar ein Bläser aus dem Saarland. Das Abschlusskonzert fand im Adlersaal in Nieukerk statt.

84 Musiker aus 19 Vereinen in NRW waren dabei beim Bläserworkshop des Musikvereins Nieukerk. Jörg Schneider aus Wadgassen im Saarland nahm dafür sogar gerne eine 340 Kilometer lange Anreise auf sich. In mehr als neun Stunden intensiver Probearbeit mit den Dozenten Philipp Niersmanns, Kilian Florijn und Fabian Clahsen stand die Erarbeitung von drei anspruchsvollen Konzertstücken auf dem Programm: „Beyond The Horizon“ von Rossano Galante, „Devil´s Tower“ von Thomas Doss und „The Ghost Ship“ von José Alberto Pina.

„Als ich die Noten zugeschickt bekommen habe, war mir schnell klar, dass ich mich schon zu Hause intensiv vorbereiten muss“, gab eine Teilnehmerin lächelnd zu. „Aber es lohnt sich sehr und macht sehr viel Spaß, in solch einem großen Orchester mitzuspielen. Bei dem Klang hat man mehr als einen Gänsehautmoment.“

So wie dieser Teilnehmerin ging es den meisten Musikern. Sie schätzten vor allem die persönliche Herausforderung durch die anspruchsvollen Stücke und die Möglichkeit, in einer großen Besetzung zu spielen, die im Heimatorchester in der Regel so nicht vorhanden ist. Neben dem musikalischen Teil freuten sich alle Teilnehmer auch über die Möglichkeit, während der Pausen und der gemeinsamen Mittagessen andere Musiker kennenzulernen und sich auszutauschen. So konnten auch beim gemütlichen gemeinschaftlichen Ausklang im Landgasthaus Wolters viele neue Kontakte geknüpft werden.

Das Abschlusskonzert des Workshops fand im Adlersaal statt und stellte den Höhepunkt des Wochenendes dar. Die Musiker belohnten sich mit einer hoch konzentrierten und klanggewaltigen Aufführung der drei einstudierten Stücke. Das zahlreich erschienene Publikum ehrte die Musikerinnen und Musiker mit Standing Ovations. Eine Besucherin verglich das Konzert qualitativ mit den Konzerten des Westdeutschen Rundfunks (WDR) in Köln, die sie und ihr Mann regelmäßig besuchen. Im Adlersaal bekomme man solche Qualität allerdings sogar ohne Eintrittspreis. „Die Klänge des Orchesters haben mich tief berührt. An manchen Stellen hatte ich die Tränen in den Augen.“