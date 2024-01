Weihnachtswunder im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer-Musical feiert Premiere

Ebi Schraap (Sven Görtz) kehrt als steinreicher und gleichsam hartherziger Unternehmer in die Kleinstadt mit „Katholikenmief“ zurück. Der Weihnachtsmuffel will sein Elternhaus verkaufen und schnell wieder zurück nach Berlin, trifft aber auf seine Kapellenplatzbande (Christina Derix, Alexander Florié-Albrecht, Klaus Kopka, Stephanie Hiep). Einleitende Worte vom Handlungsreisenden und Begründer der Wallfahrt Hendrick Busman (Rainer Stassen) und der Krämerin Mechel Schrouse (Petra Girmes-Meiners) führten das Publikum auf Kävels Platt verständlich durch die Szenen. Kurzauftritte vieler Überraschungsgäste brachten die Zuschauer zum Schmunzeln: Bürgermeister Dominik Pichler erklärte den Weihnachtsmarkt salbungsvoll für eröffnet, Karl Timmermann sang von „Weihnacht am Niederrhein“, Rainer Niersmann trat mit einer Kinderchorauswahl „In der Weihnachtsbäckerei“ auf, und Peter Hohl fasste den Trubel zusammen: „Der Niederrhein sagt Dankeschön“. Weitere Auftritte hatten die vielen Kevelaerern bekannte Du-Frau (Linda Kocken), ein Punker (Rudi Beerden), Prinzenhofwirt Peter Paliwoda, Bastian Rütten als digitaler Seelsorger und Organist Elmar Lehnen als Kapellenplatzfeger. Als Schatten der Vergangenheit stößt Ebi auf seine Jugendliebe Elli (Melanie Cox). Deren Tochter Lilli (Rosa Löwenthal) bezeichnet Ebi als Saboteur purer Zufriedenheit. Schraap gerät in die Fänge der Poltergeister Schrip (Anne Sogbo), Schrup (Walter Holtappels), Schroop (André Koppers) und Schrepp (Katrin Hölzle) und lernt durch ein Lied etwas über „Liebe und Geborgenheit“. Textsicher und deutlich sang sich der „Chor ohne Mappen“ in verschiedenen Rollen durch den Abend.