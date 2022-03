Premiere in Geldern : Liebfrauenschule im Musical-Fieber

Die Zuschauer waren von „Helens Geschichten“ von den Schülern des Berufskollegs der Liebfrauenschule hingerissen. Foto: Ewald Hülk

Geldern Das neue schuleigene Musical feierte am Samstag in Geldern Premiere. In „Helens Geschichten“ erweckt die gleichnamige Hauptfigur in ihrem Buchladen bekannte Romanhelden zum Leben.

Es war ein besonderer Moment für die Musical-AG der Liebfrauenschule Geldern. Das erste Mal seit der Corona-Pandemie wurde die Bühne des Berufskollegs wieder mit Leben erfüllt. „Wir haben schon vorher zweimal versucht aufzuführen, aber jedes Mal kamen die Lockdowns dazwischen“, berichtet Schulleiter Guido Niermann.

Im Schulalltag habe man die Musicalproben vermisst. „Die heutige Premiere ist ein ganz neuer Anfang“, so Niermann. In der schuleignen Produktion „Helens Geschichten“ lernt die eher unzufriedene Buchladenbesitzerin Helen (Mashona Schildmacher) durch ihre Romanhelden Sherlock Holmes (Berit Janowitz), Captain Ahab (Merit Kleinen), Pinocchio (Joelina Panders), Peter Pan (Jonas Holub) und Dornröschen (Johanna Janßen) für sich selbst einzustehen, als die schwarze Königin (Sandra Jamin) auftaucht und ihr nach und nach die Romanhelden wegnimmt. „Die Märchenhelden helfen Helen, ihre Alltagsprobleme zu bewältigen, aber nur sie selbst kann sie sehen. Am Ende findet sie sich selbst und versteht, dass sie auch ohne diese Helden zurechtkommt“, erklärt Musikkomponist Marius Janßen. Für intensive Proben haben sowohl die Lehrer als auch die Schüler einen Großteil ihrer Freizeit geopfert. „Wir haben ein großes Lehrerteam, um das alles zu stemmen aber auch die Schüler haben ihre Freitage bis in die Abende hinein für diese Aufführung investiert“, erzählt Ursula Funke, verantwortliche Leiterin des Musicals zusammen mit Thomas Cöhnen.

Info Weitere Vorstellungen in Geldern Vorstellungen Die Aufführung des Musicals „Helens Geschichten“ findet noch am 31. März und am 1. und 2. April um 19.30 Uhr in der Aula der Liebfrauenschule statt. Tickets Karten gibt es an der Liebfrauenschule und in den Gelderner Buchhandlungen Keuck oder beim Bücherkoffer. Der Eintritt beträgt zwölf Euro (ermäßigt zehn).

Für ein stimmiges Gesamtbild aus liebevoll gestaltetem Bühnenbild, bunten Kostümen und aufwendiger Maske seien viele Bereiche zusammengekommen. „Alle freuen sich riesig, das Ergebnis heute zeigen zu können“, so Funke. Mit starken Dialogen, die auch für den ein oder anderen Lacher im Publikum sorgten, wurden die Zuschauer in eine fantasievolle Geschichte entführt, die mit bekannten Märchenhelden aufwartete.

Insbesondere die herausragende Gesangsdarbietung der schwarzen Königin, gespielt von Sandra Jamin, verzauberte das Publikum. Auch Musical-Darstellerin Merit Kleinen beeindruckte in der aufbrausenden Rolle des Captain Ahab so sehr, dass der peitschende Wind und die hohen Wellen auf See für den Zuschauer fast spürbar waren. „Ich habe auf meiner alten Schule von der Musical-AG an der Liebfrauenschule gehört. Es war mein Traum, in einem Musical mitzuspielen, wenn ich hier auf die Schule komme“, erzählt Kleinen. Beim Casting zum diesjährigen Musical habe sie einen Charakter mit vielen bizarren Persönlichkeiten verkörpert und sei so zur Rolle des etwas verrückten Kapitäns gekommen. Musicaldarstellerin Berit Janowitz hingegen habe bereits beim Casting einen Sprechteil aus Sherlock Holmes vorgetragen. „Die Lehrer waren begeistert und fanden, dass die Rolle gut zu mir passt“, berichtet sie. Janowitz überzeugte während der Aufführung mit Wortgewandtheit und Witz in der Rolle des Meisterdetektivs.