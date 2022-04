Geldern : Arche-Kinder in Geldern führten Musical auf

Arche-Kinder in Geldern führten Musical auf

Die Kinder der Kita Arche Noah in Geldern führten für ihre Eltern ein Musical auf. Foto: Arche Noah

Geldern Das Stück „Noah und die fast vergessenen Holzwürmer“ wurde in der Heilig-Geist-Kirche Geldern aufgeführt. Die Zuschauer spendeten für die Ukraine.

(RP) Es ist schon schöne Tradition, dass die Kinder der evangelischen Kita Arche Noah in Geldern ihren Eltern zu Weihnachten Eintrittskarten für eine Aufführung schenken. Nun war es wieder soweit: In der evangelischen Heilig-Geist-Kirche spielten sie vor voll besetzten Rängen das Musical „Noah und die fast vergessenen Holzwürmer“. Seit Jahresbeginn haben die Kinder und Erzieherinnen Rollen verteilt, Texte geprobt, Kostüme entworfen und genäht, Kulissen aufgebaut und dabei jede Menge Spaß gehabt. Musikalisch begleitet wurden sie von Hotlan Butarbutar, einem indonesischen Pfarrer, der die Arche regelmäßig besucht, sowie von den Fröschen, Kängurus, Regentropfen und Elefanten. Mit einem Friedensgebet und dem Lied von der kleinen weißen Friedenstaube machten die Kinder deutlich, welche große Verantwortung die Menschen auf und für die Welt haben. Unter großem Applaus verabschiedeten sich die kleinen Darsteller und Darstellerinnen nach einer Stunde von ihrem Publikum. Am Ausgang wurden liebevoll beschriftete Friedenskerzen gegen eine Spende zur Unterstützung einer Hilfsorganisation für die Ukraine verteilt.