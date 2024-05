Sonderausstellung in Kevelaer Niederrheinisches Museum zeigt Lebenswerk von Hans Mennekes

Mit 15 begann er eine Lehre in der Glasmalerei-Werkstatt Hein Derix in Kevelaer, die er 1929 abschloss. Ab dem Folgejahr besuchte er die Kunstgewerbeschule in Krefeld. So erweiterte er seine kunsthandwerklichen Erfahrungen durch künstlerische Techniken wie das Zeichnen. Sein Austausch mit Professoren und anderen Künstlern wie auch seine späteren Freundschaften mit (Kunst-)Handwerkern aus der Region haben ihn nicht nur geprägt, sondern ihm zudem kreative Impulse geliefert.