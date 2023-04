Museum Kevelaer Kevelaers Museum besitzt eine Form für ein Eis als Blüte

Nach dem Befüllen des Models mit Eis wurden undichte Stellen mithilfe von Talg, Harz oder Wachs abgedichtet und der geschlossene Model in Papier gehüllt. Anschließend wurde er in einen Behälter mit Eis und Salz gelegt, wo er zwei bis drei Stunden lagern musste. Bevor die dekorative Nachspeise serviert werden konnte, wurde der gefrorene Model in warmes Wasser getaucht, um so das Herauslösen der Eisform im Inneren zu erleichtern. Mitunter wurde die fertige Eisform auch mit Lebensmittelfarbe bemalt und konnte je nach Anlass individuell gestaltet werden.