DaZ-Klasse im Niederrheinischen Museum Kevelaer Schüler gestalten Kunstobjekte für Insekten

Bei einem ersten Treffen hatten die SchülerInnen mit selbst hergestellten Farben aus Rotkohl experimentiert, die auch bei der Bemalung der Marienkäferhäuschen zum Einsatz kommen sollten. Das Schmetterlingshaus wurde derweil mit zu 92 Prozent natürlichen Alkydfarben gestaltet. Für die großen Objekte wurde umweltfreundlicher Buntlack verwendet. Jeder Farbtyp ließ sich dabei völlig anders verarbeiten. So entstanden unter Mitarbeit von Wilhelmine Schmitz, Elena Nikulin und Cornelius Busch ganz unterschiedliche Kunstobjekte für die zukünftigen tierischen Bewohner. Vielleicht sogar die außergewöhnlichsten Insektenhäuschen, die Bienen, Schmetterlinge, Marienkäfer und Co. am Niederrhein derzeit finden können.