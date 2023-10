Ausrichter war die Sparkasse Das sind die Gewinner von „Op Stroels Platt“

(RP) Nach dreijähriger Corona-bedingter Pause erfolgte ein gelungener Neustart des Schülervorlesewettbewerbs „Op Stroels Ploatt“ in der Kundenhalle der Sparkasse in Straelen. 22 Schülerinnen und Schüler der Grundschulstandorte Straelen und Auwel-Holt, der Sekundarschule und des Städtischen Gymnasiums trugen ihre zumeist erheiternden Mundartstücke der fachkundigen Jury und den rund 130 Gästen vor. Schon bei der Begrüßung durch Moderator Bernd Heines vom Kulturring Straelen war die Freude über die Wiederaufnahme des Wettbewerbs deutlich zu spüren. Die fachkundige Jury, bestehend aus Leni Brimmers, Anne Pasch, Jakob Berghs und Jürgen Coenes, traf mehrfach knappe Entscheidungen bei der Vergabe der Punkte und hatte somit keine leichte Aufgabe. Nervosität war den Teilnehmenden nicht anzumerken, aber für alle deutlich spürbar, dass auch die Kinder und Jugendlichen Freude an der Mundart hatten, wie Moderator Bernd Heines zusammenfassend feststellen konnte. Musikalisch umrahmt wurde die zweistündige Veranstaltung von Victoria Mertens (Gesang / Schülerin des Gymnasiums) und Duc Trans (Klavier/Gitarre -ehem. Schüler des Gymnasiums). Vor der Siegehrung bedankten sich Bernd Heines und Thomas van den Bongard (Sparkasse) beim langjährigen Jurymitglied Jakob Berghs mit einem Präsent für die Treue. Dieser hatte als Sparkassenvorstand und als Jurymitglied den Vorlesewettbewerb seit Beginn im Jahr 1980 bis heute begleitet.