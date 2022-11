In Straelen : Mundartfreunde im Forum

In Straelen

Sketche werden auf der Bühne des Forums beim Mundart-Treffen auch in diesem Jahr geboten. Foto: Kulturring

Straelen Am Sonntag ist an der Fontanestraße „Stroels Ploatt“ wieder Trumpf. Karten gibt es beim Kulturring. Die Vorträge werden von Musik umrahmt.

Die Mundartfreunde laden zusammen mit dem Kulturring Straelen am Sonntag, 13. November, ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) wieder zur traditionellen Mundartveranstaltung „Oevend Op Stroels Ploatt“ ins Forum an der Fontanestraße 7 im Schulzentrum Straelen ein. Aus organisatorischen Gründen wurde aus dem Abend ein Nachmittag, den die Mundartfreunde wieder mit einem liebevoll zusammengestellten Programm nach dem Motto „Goanz wat Extras“ allen Interessierten in Straelener Mundart präsentieren werden.