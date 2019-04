Adlersaal in Kerken : Münchener Freiheit rockt die Kultnacht

Adlersaal in Kerken

NIERUKERK Die Kultband aus Bayern hat 650 Gäste zum Jubiläumsjahr der Gemeinde in den Kerkener Adlersaal gelockt.

Mit Freunden und Bekannten aus dem Dorf die Gläser heben – das ist mittlerweile wortwörtlich Kult in Kerken-Nord geworden. Für 79 Euro konnte man sich ein Zehn-Liter-Fass genehmigen und auf einem der zahlreichen Stehtische platzieren. Bier zum selber zapfen genießt auf den Kultnächten in Nieukerk mittlerweile eine kleine Tradition. Wer ein wenig körperlichen Freiraum wollte, der musste sich schon in die hinteren Ecken des Saals verkriechen. Weiter vorne, bis hin zur Saalmitte herrschte Körperkontakt.