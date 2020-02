Frühjahrsputz-Aktionen im Gelderland : An die Müllzange, fertig, los

Viele sollen mit anpacken (Symbolfoto). Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Gelderland Für die Frühjahrsputz-Aktionen im Gelderland werden noch Helfer gesucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Unrat, der in der Landschaft herumliegt und mehrere hundert Jahre braucht, um zu verrotten, belastet nicht nur das Auge, sondern vor allem Flora und Fauna. Auch vor der eigenen Haustür besteht Handlungsbedarf, heißt es in der Erklärung zur Frühjahrsputz-Aktion im Kreis Kleve am 21. März. Viele Kommunen schließen sich dem an und starten kollektive Aufräumaktionen.

Issum Bereits geplant ist eine Aktion vom Heimat- und Verkehrsverein in Issum am Samstag, 21. März. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Parkplatz an der Schulstraße. Die DLRG organisiert zeitgleich eine Müllsammelaktion in Sevelen. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz Koetherdyck. Warnweste, Handschuhe, nach Möglichkeit auch Zangen und Handkarren sollten mitgebracht werden. Alle weiteren Informationen zum Ablauf des Sammelns und den Sammelbereich erhalten die Teilnehmer am Treffpunkt. Ende der Aktion ist spätestens um 15 Uhr mit einem gemeinsamen Snack.

Info Komplette Schule machte 2019 mit Foto: RP/Stadt Ratingen Aktion Am Samstag, 21. März findet die Müllsammelaktion unter dem Motto „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ in den Kommunen statt. Erfolg Durch den Aufruf zum „Frühjahrsputz“ konnten aus dem Kreis Kleve im letzten Jahr 14 teilnehmende Vereine, zehn Schulklassen und sogar eine komplette Schule gemeldet werden.

Kerken „Wir machen Kerken sauber!“ lautet die Initiative der „Parents4Future“ Kerken. Jeder, der mitmachen möchte, ist eingeladen sich an den Samstagen, 29. Februar und 28. März, um 14.30 Uhr am Rathaus in Kerken zu treffen. Auch größere Gruppen, zum Beispiel Kegelclubs, Sportvereine oder Schulklassen sind den Initiatoren willkommen. Größeren Gruppen sollten sich anmelden unter der Telefonnummer 01735309372, dort gibt es auch Infos. „Je mehr Personen teilnehmen, umso mehr Gebiete in Kerken können gesäubert werden“, so die Veranstalter. Müllbeutel werden vom Bauhof der Gemeinde Kerken gestellt. Die Teilnehmer sollten neben dem Wetter angepasster Kleidung, zusätzlich Handschuhe oder Greifzangen und Warnwesten tragen. „Toll wäre es, wenn der ein oder andere ein Warndreieck mitbringt, um für ausreichend Schutz vor dem Verkehr zu sorgen“, so der Veranstalter.

Straelen In Straelen findet ein „Clean-up“ am Samstag, 28. März statt. Gesammelt wird von 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist der Schulhof der Sekundarschule Straelen, Fontanestraße 5. Mitzubringen sind Handschuhe und Warnwesten. Der Infoabend für Helfer ist am Montag, 23. März, von 19 bis 20.30 Uhr im Just, Marienstraße 2, Straelen. Gruppen ab zehn Personen sollen sich im „Straelend Unverpackt“ per Telefon oder Mail anmelden, damit Gebiete eingeteilt werden können. Bei Fragen können sich alle Interessenten jederzeit an Melanie Dornis vom „Straelend unverpackt“ wenden unter Telefon 02834 9435424. Mail: straelend-unverpackt@gmx.de.