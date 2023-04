Für die Umwelt Gelderner Schüler räumen den Müll weg

An vier Grundschulen (St.-Adelheid-, St.-Martini-, St.-Michael- und St.-Luzia-Grundschule) passte der vorgeschlagene Termin kurzfristig in den Zeitplan – an der Walbecker Luzia-Grundschule ging die gesamte Schule auf „Müll-Jagd“. An der Michael-Schule machten sich insgesamt 46 Viertklässler mit ihren Lehrerinnen auf den Weg und sammelten im näheren Schulumfeld insgesamt acht Säcke Müll. Auch an der Veerter Martini-Schule waren die beiden vierten Schuljahre unterwegs und fanden unter anderem noch besonders viele Überreste der Karnevalstage.