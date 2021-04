Müllsammelaktion : Gemeinsam Kerken vom Abfall befreit

Kerken Corona-bedingt konnten nur kleine Teams mitmachen. Insgesamt wurden etwa sieben Kubikmeter Müll aufgelesen. Der Bauhof der Gemeinde Kerken überreichte Schubkarren, Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke.

(RP) Ende Dezember 2020 hatte die Gemeinde Kerken ihre Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an einer gemeinsamen Müllsammelaktion aufgerufen. Insgesamt waren diesem Aufruf 20 „Umweltaktivisten“ gefolgt, von denen sich – Corona-bedingt – jedoch zunächst nur zwei kleinere Gruppen an der Aktion beteiligen konnten. Da parallel zu dieser privaten Umweltinitiative eine weitere – seit vielen Jahren von der Hubertus-Bruderschaft in Obereyll durchgeführte – Müllsammelaktion stattfand, trafen sich die beiden gemeindlichen am Freizeitgelände Hoefnagelsdyk in Stenden und am Parkplatz Eyller See in Niedereyll. Der Bauhof der Gemeinde Kerken war ebenfalls vor Ort, überreichte Schubkarren, Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke, die an den verabredeten Routen zum Ende der Aktion auch von Bauhofmitarbeitern eingesammelt wurden. Insgesamt wurden von allen Teams etwa sieben Kubikmeter Müll aufgelesen. „Das ist ein überragender Erfolg. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihr Engagement zugunsten des Natur- und Umweltschutzes und für eine lebenswerte Gemeinde“, so Bürgermeister Dirk Möcking. „Wir werden die Müllsammelaktion im Herbst dieses Jahres erneut anbieten, dann hoffentlich ohne Corona-Einschränkungen“, so Kerkens erster Bürger.