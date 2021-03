Frühjahrsputz in Geldern und Veert : Geldern und Veert von Müll befreit

Clean-Up-Geldern und die Geselligen Vereine Veert organisierten an mehreren Standorten in Geldern und Veert eine Müllsammelaktion. Foto: Clean-Up-Geldern

Geldern/Veert Clean-Up-Geldern und die Geselligen Vereine Veert sorgten mit Hilfe des städtischen Bauhofs für den Frühjahrsputz. Auch beim World-Clean-Up-Day will man dabei sein.

Bei bestem Wetter und toller Unterstützung durch den städtischen Bauhof sowie der Geselligen Vereine Veert fand am vergangenen Samstag an mehreren Standorten in Geldern und Veert eine Müllsammelaktion statt. Dazu aufgerufen hatte die Gruppe Clean-Up-Geldern, die etwas gegen die zunehmende Vermüllung der Landschaft unternehmen möchte.

„Die Natur macht keinen Müll“, so die Initiatorin Daniela Scheffer, „Der Müll am Wegesrand stammt ausschließlich von uns Menschen und gehört da nicht hin.“ Nach dem Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“ denken aus ihrer Sicht wohl nicht nur die oft beschuldigten Kinder und Jugendlichen, sondern auch oft die als Vorbild dienenden Erwachsenen. Dabei machen sich wohl nur die wenigsten Gedanken um die Folgen, die der Müll in der Natur verursacht. „Die Verpackungsflut sowie die steigende Wegwerfmentalität haben ein unerträgliches Maß angenommen“, merkt die Organisatorin Claudia Molderings an.

Ende Februar entstand die Idee zu einer Gemeinschaftsaktion mit dem Ziel, der Vermüllung unserer Landschaft etwas entgegenzusetzen. Bei der Aktion wurde über Facebook dazu aufgerufen, den Müll etwa in der eigenen Straße oder bei einem bekannten „Müllhotspot“ aufzusammeln und zu einer der sechs vereinbarten Sammelstellen zu bringen. Die Geselligen Vereine Veert, die ebenfalls die Idee zu einer Müllsammelaktion in ihrem Ortsteil hatten, schlossen sich dieser Initiative an.

Schon nach zwei Stunden war eine beachtliche Menge an Müllsäcken gefüllt und wurde im Anschluss von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs abgeholt. Die überwiegend positiven Reaktionen der Passanten unterstützten das Engagement der mehr als 30 Teilnehmer. Auch in den sozialen Medien befand man die analoge Aktion für gut und begrüßte die Bereitschaft der Freiwilligen.