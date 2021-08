Aktion der Fußballer des SC BW Auwel-Holt : Kicker rücken zum Dorfputz aus

Auwel-Holt Ungewöhnliches Trainingslager: Zu einer freiwilligen Müllsammel-Aktion zogen am Samstag die Fußballer der ersten Herrenmannschaft des SC BW Auwel-Holt durch den Ort und sammelten Abfall von den Straßen auf.

Unmittelbar nach dem gemeinsamen Mittagessen, es wurden auf dem Punkt gegarte Nudeln mit Tomatensoße und einem gemischten Salat serviert, bewaffneten sich die Kicker mit Handschuhen, blauen Müllsäcken, Eimern und Müllcontainern. Ohne großes Tamtam oder vorheriger Ankündigung schwärmten sie in Gruppen strahlenförmig vom Sportplatz zum großen Dorfputz aus. „Die Idee stammt tatsächlich von mir. Es gehört ganz einfach zu meinem Selbstverständnis dazu, verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umzugehen“, sagte der Trainer, „aber die Jungs waren schnell für diese Aktion zu begeistern.“ Entsprechend zufrieden und mit dem Gefühl, durch dieses freiwillige Engagement einen sinn-und gehaltvollen Beitrag zur funktionierenden Dorfgemeinschaft geleistet zu haben, kehrten sie nach gut zwei Stunden mit sieben vollen und einigen halbgefüllten Müllsäcken zum Sportplatz zurück. „Das war schon ein Wahnsinn, was alles so weggeschmissen wird“, meinte Schaap. „Besonders viel Müll lag an den Seitenrändern der Ausfallstraßen. An der Maasstraße war es am Schlimmsten. Getränkedosen, Zigarettenschachteln und Plastikverpackungen – alles Sachen, die Autofahrer während der Fahrt aus ihrem Wagen werfen oder Fahrradfahrer während ihre Tour einfach fallen lassen, wurden am meisten aufgesammelt. Im Wald haben wir sogar einen Autoreifen gefunden.“