Säuberungsaktion am Gelderner Heidesee : Jäger befreien den Wald vom Wohlstandsmüll

Geldern Die Jäger und Jagdpächter des Jagdbezirks „Geldern 16 – Dypt“ rückten gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft, Hermann-Josef Jentjens dem Müll zu Leibe.

In einer gemeinsamen Wochenendaktion, zu der der Vorster Landwirt Jentjens auch seinen Hoflader mitbrachte, umrundete die Gruppe mit familiärer Verstärkung den See in der Hartefelder Heide und befreite Wegesränder, Waldsaum und Wald vom stinkenden Unrat. „Das, was hier rumlag, empfanden nicht nur zahlreiche Spaziergänger und die Segler der Wassersportgemeinschaft als scheußlich. Der Müll ist auch schädlich für das Wild“, erklärt Horst Schmitz. „Und unnötig ist diese illegale Entsorgung auch“ bekräftigte André Gallach, der sich besonders über abgelegte Badezimmerreste bis hin zu einer entsorgten Toilette ärgerte. Schließlich, so Gallach, sei ein gut funktionierender Wertstoffhof an der Gelderner Liebigstraße nicht weit.