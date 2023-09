30 Jahre Mühlenkindergarten Walbeck Mühlenkindergarten in Walbeck feiert Kartoffelfest

Die Glückwünsche der Stadt Geldern überbrachte Gelderns stellvertretende Bürgermeisterin Bärbel Wolters: „Es ist schon ein besonderes Jubiläum, das wir heute gemeinsam feiern dürfen. Ich sage das nicht nur, wegen des runden Geburtstages. Über mehr als eine Generation geht das Team des Mühlenkindergartens einen gemeinsamen Weg mit den Kindern und ihren Familien.“ Besonders, so Bärbel Wolters weiter, sei das Jubiläum auch deshalb, weil die Kita am Steprather Weg die erste in städtischer Trägerschaft war.