Unfall in Lüllingen : Motorradfahrer schwer verletzt

Lüllingen Am Samstag gegen 14.20 Uhr bremste ein 24Jähriger aus Straelen auf der Landstraße 361 (An de Klus) in Lüllingen seinen Lkwr ab, um nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Ein nachfolgender 25-Jähriger aus Viersen konnte seinen Seat noch rechtzeitig hinter diesem LKW anhalten.

Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Mönchengladbach versuchte ebenso anzuhalten, stürzte jedoch und prallte mit seinem Motorrad BMW in das Heck des vorausfahrenden Autos. Er wurdeschwer verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L361 voll gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet.

(ots)