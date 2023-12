Selbsthilfegruppe in Straelen Seit 33 Jahren für die Beweglichkeit

Mit 17 hatte Paul Schrawen unglaubliche Schmerzen im Knie. Er wusste nicht, woher sie kommen, doch sie traten immer wieder auf, offenbar ohne äußere Einwirkungen. Er ging zum Arzt, festgestellt wurde nichts. Schrawen wurde älter, arbeitete als Maler- und Lackierer, er war bei der Stadt angestellt. Die Schmerzen aber, die begleiteten ihn. Und sie traten schließlich nicht nur am Knie, sondern vor allem auch im Rücken, an der Halswirbelsäule auf. Der Straelener wurde immer unbeweglicher. „Ich war nicht mehr in der Lage, Schuhe zuzumachen“, sagt Schrawen. Mit 30, 13 Jahre nach dem ersten Alarmzeichen, hatte Schrawen dann eine Diagnose: Morbus Bechterew. „Das war eine Erleichterung. Ich hatte das Gefühl, ich spinne nicht nur rum“, sagt er. Mit der Diagnose war aber auch klar: Die Krankheit wird ihn bis an sein Lebensende begleiten. Morbus Bechterew ist nicht heilbar.