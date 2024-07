Money-Check an Liebfrauenschule Realschülerinnen bekommen Nachhilfe in Finanzen

Zuletzt war die Liebfrauen-Realschule in Geldern an der Reihe. Alle neunten Klassen erhielten an jeweils einem Vormittag einen umfassenden und praxisnahen Einblick in den verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Von der Haushalts- und Budgetplanung bis hin zu Vertragsfragen – die Schülerinnen und Schüler lernten, dass diese Themen gar nicht so kompliziert sind, wenn man sie richtig angeht.