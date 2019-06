Städteplanung : Die Pläne für Wachtendonks Ortskern

Im Wachtendonker Planungsausschuss sind mögliche Maßnahmen vorgestellt worden, die im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts umgesetzt werden können. Der Ortskern soll gepflegt und das Grün soll aufgewertet werden.

Als „Glücksfall“ bewertete Mayer die Neugestaltung der Wall- und Grabenzone durch den Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers (die RP berichtete). „Hier könnten wir mit besseren Wegeverbindungen, mit Spielgeräten und Bänken noch draufsatteln.“ Attraktiver werden soll die Nierspromenade von der Moorenstraße bis zur Burgruine. Die Autostellplätze an der Moorenstraße könnten eventuell auf die andere Straßenseite verlegt werden. Die Neugestaltungen der Freiflächen an der Burgruine und am Schoelkensdyck sowie der Umbau der Straße „Achter de Stadt“ sind einige weitere Punkte in diesen ersten Überlegungen.