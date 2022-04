Neueröffnung in Geldern : Möbel und Deko-Artikel an der Issumer Straße

Möbel und Deko-Artikel an der Issumer Straße

Neueröffnung in Geldern

Geldern Gelderns Citymanagerin Valerie de Groot gratuliert Ralf Stammhof zur Ladenlokaleröffnung an der Issumer Straße. Die Produkte können auch online bestellt werden.

Seit Freitag ist Ralf Stammhof mit seinem Geschäft „MP Lifestyle & Deko-Art“ an der Issumer Straße (früheres Kamps-Ladenlokal) in Geldern zu finden. Als eine der ersten Gäste gratulierte Citymanagerin Valerie de Groot und wünschte dem Unternehmer einen guten Start „Es freut mich, dass es mit der Eröffnung pünktlich zur Fahrradbörse geklappt hat“, sagte sie. Außerdem sei es „ein schönes Signal für Geldern, dass nach der Tchibo-Rückkehr innerhalb kurzer Zeit das zweite Geschäft an der Issumer Straße neu eröffnet hat.“