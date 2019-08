MFC-Saturn Kerken : Wo Modellflieger zu Hause sind

Die Mitglieder des MFC Saturn Kerken haben es sich in ihrem Vereinsheim schön gemacht. Beim Tag der offenen Tür konnte man sich umschauen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KERKEN Regenschauer verhinderten am Sonntagvormittag das Jedermannfliegen. Am Nachmittag konnte gestartet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kaspers

Den Sonntagvormittag hatten sich die Vereinsfunktionäre des MFC Saturn Kerken wohl anders vorgestellt. Beim Tag der offenen Tür des Vereins, dem Jedermannfliegen, spielte das Wetter zunächst überhaupt nicht mit. Zwischen 11 und 17 Uhr sollten die unterschiedlichsten Modellflieger vor den Augen interessierter Besucher in die Lüfte befördert werden. Doch erst gegen 15 Uhr ließ der Regen nach.

„Die elektronisch betriebenen Steuerklappen reagieren sensibel auf Nässe“, erzählten die Vereinsfunktionäre. „Da können wir nicht fliegen“. Doch als der Himmel am Nachmittag aufklarte, kam das Jedermannfliegen gemeinsam mit acht Besuchern doch noch für gut eineinhalb Stunden zustande. Wer wegen des schlechten Wetters die Veranstaltung verpasst hat, der darf jederzeit mit dem Verein Kontakt aufnehmen. „Wir machen auch ein Modellfliegen auf Anfrage für Einzelpersonen“, informierte MFC-Schriftführer Paul Thiel.

Info Anfänger und Wettbewerbspiloten Bestehen Der MFC Saturn Kerken besteht seit 1975. Ziel Ziel ist es, mit Gleichgesinnten Freizeit sinnvoll sportlich-fliegerisch und technisch-handwerklich zu gestalten und zu genießen. Wer Vom Anfänger über den engagierten Hobbymodellflieger bis zum Wettbewerbspiloten sollen sich alle im Verein zu Hause fühlen.

Neben dem Jedermannfliegen gibt es weitere Veranstaltungen, bei denen die Funktionäre des MFC das Modellfliegen Außenstehenden schmackhaft machen wollen. So finden beispielsweise Theorie-Seminare zum Modellfliegen regelmäßig im Vereinsheim auf dem Feldweg An den Linden in Kerken statt. Auch Kindergartengruppen wie die Entlasskinder der Nieukerker „Drachenschnur“-Kita waren bereits am Modellflugplatz und haben anhand von kleinen Styroporfliegern etwas über den Flugsport erfahren, berichtete Thiel.

Darüber hinaus besitzt der Verein einen Flugsimulator. Man muss sich das Ganze ein wenig wie ein Playstation-Spiel vorstellen. „Nur mit dem zusätzlichen Lerneffekt, der auf die Steuerung von Modellen abzielt“, berichtete Thiel. Bei der Frage, was ein Modellflugzeug kostet, erzählte Gründungsmitglied Peter Mevissen von der enormen preislichen Spannweite: „Von zehn bis 10.000 Euro ist alles möglich. Manche Profi-Modellflieger haben auch Flieger, die 50.000 Euro kosten“. Im Schnitt würden die 60 Mitglieder des Kerkener MFC aber rund 500 bis 1000 Euro in ein Modellflugzeug investieren.

Wer das Hobby ausüben will, der muss also mit rund 500 Euro Anschaffungskosten rechnen, berichtete Thiel. Eine gebrauchte Ausstattung – Flugzeug und Steuergerät – gebe es aber auch bereits günstiger, wenn man im Internet die Augen offen hält, meinen die Vereinsfunktionäre unisono.

Richtige Liebhaber bauen ihre Modellflugzeuge von A bis Z in Eigenregie, weiß Manfred Rohlmann. Der 72-Jährige ist seit seinem 30. Lebensjahr begeisterter Modell­flieger. Irgendwann hat er begonnen, selber Modelle zu entwerfen, die er im Anschluss anfertigt. Mit CAD-Programmen erstellt er die ersten Entwürfe am Computer. Später wird dann alles umgesetzt. Nicht nur die Verkleidung des Modellfliegers baut er selber, auch Fahrgestell, Reihenmotor und alles weitere wird komplett selber hergestellt. „Das Ganze ist Learning by Doing“, erklärte der Rentner, der einst im Elektronikbereich tätig war. Für einen Modell­flieger benötigt er ein bis eineinhalb Jahre Bauzeit. Die speziellen Bauteile gibt es in speziellen Modellbauläden. „Der nächste ist in Köln“, informierte MFC-Vorsitzender Werner Böhm. Deswegen beziehe man die meisten Teile auch über das Internet, so Rohlmann.

MFC Saturn Kerken. Foto: Evers, Gottfried (eve)