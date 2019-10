Hobby Modellbau : Geldernsche Kreisbahn in Leipzig ein Hit

Straelen Seit zehn Jahren basteln und werkeln die Modelleisenbahner des Modellbauteams Rhein-Maas am Nachbau der Geldernschen Kreisbahn im Maßstab 1:87. Die Idee zum Nachbau entstand, da etliche Clubmitglieder an der ehemaligen Strecke der Bahn von Kevelaer nach Kempen wohnen.

Durch die Facebook-Seite des Teams aufmerksam geworden, auf der jede Woche die Aktivitäten im Club gezeigt werden, kam zunächst der VGB Verlag, der größte Verlag in Bezug auf Modelleisenbahnen in Deutschland, auf die Idee, die einmalige Modellbahn in einem Sonderheft zu veröffentlichen. Dieses geschah im vergangenen Jahr. Auch die Messe „modell hobby spiel“ in Leipzig wurde so auf den Verein aufmerksam und fragte an, ob er an der großen Modellbaumesse teilnehmen wolle.