Verkaufsoffener Sonntag in Geldern Flotte Flitzer auf dem Marktplatz

Geldern · Am Sonntag findet in Geldern die Mobilitätsschau statt. Am gleichen Tag laden die Geschäfte in der Innenstadt auch wieder zum verkaufsoffnen Sonntag ein. Der Werbering verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie.

26.04.2023, 05:30 Uhr

Shadow Quad alias Zweirad Schatten ist am Sonntag unter anderem mit Quads auf dem Markt vertreten. Foto: Gerd Lange

Zur Mobilitätsschau lädt der Werbering Geldern am Sonntag, 30. April, ein. Los geht’s um 11 Uhr auf dem Marktplatz. Mehrere lokale Autohäuser präsentieren ihre neuesten, umweltfreundlichen Modelle. Mit dabei sind unter anderem die Firma Minrath, Grevers & van Leuven (Hyundai), das Auto Center Niederrhein (Mitsubishi) und das Autohaus Seher (Toyota). Bei gutem Wetter bringen letztere auch ein paar Oldtimer mit. Am gleichen Tag findet wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr können Besucher in der Innenstadt durch die Geschäfte bummeln. Auf dem Marktplatz gibt es aber noch mehr zu entdecken: Da der Sonntag traditionell auch der letzte Tag des Reisemobilfestes in Geldern ist, werden viele Besucher von außerhalb erwartet. Klar, dass man sich vor Ort auch über Reisemobile, Stellplätze und vieles mehr informieren kann. Info Jetzt anmelden für den Trödelmarkt Kontakt Werbering Geldern, Geschäftsführer Gerd Lange, Telefon 0173 8978604 oder info@werbering-geldern.de

Trödelmarkt Anmelden kann man sich für den Trödelmarkt bei Gabi Engelke von der Gaststätte Schwarzbrenner unter Telefon 0176 41030347. Die Firma Wolters ist zum Beispiel mit ihrer Fahrzeugpalette vom Lkw bis zum Reisemobil vertreten. Zu bestaunen gibt es auch in diesem Jahr wieder Quads, ein ATV und ein Side-by-Side. Die vierrädrigen, geländegängigen Fahrzeuge sind die Markenzeichen der Firma Shadow Quad – vielen auch als Zweirad Schatten bekannt. Die Stadt Geldern informiert an ihrem Stand über das Mobilitätsangebot – vom Citybus über die Lastenrad-Vermietung bis zu touristischen Zielen sowie der Aktion „Stadtradeln“. Schon seit vielen Jahren gelingt es der Stadt Geldern, dass die Bürger nicht nur anlässlich der Aktionswochen aufs Rad umsatteln. Mehr Informationen gibt es am „Cargo-Bike“ der Stadt-Touristiker. Erhältlich sind dort ebenso touristische Information zu Geldern und zum Niederrhein. So informieren auch die „Freizeitexperten“, ein Zusammenschluss der beiden Betriebe Kesseler Bootsverleih und Niederrhein Kanu um Daniel van Bonn, über ihr vielfältiges Angebot. Falls die nächste Reise über den Niederrhein hinausführen soll, eröffnet das Reisebüro van Stephaudt aus Walbeck an diesem Tag eine Zweigstelle auf dem Markt. Für Mobilität im Alter sorgen Gehhilfen, Rollatoren, Rollstühle und Scooter vom Fachbetrieb Kessels aus Geldern. Die Stadtwerke Geldern laden in diesem Jahr zu einem E-Scooter-Parcours auf der angestammten Fläche vor der Sparkasse ein. Wer einen Anhänger oder neue Kennzeichen benötigt, kann sich beim Mietpoint Niederrhein informieren. Traditionell gibt es auf dem Marktplatz auch einen Imbiss und einen Waffelstand. Für die jüngsten Besucher steht ein Kinderkarussell bereit. In der Glockengasse können Jäger und Sammler auf Schnäppchenjagd gehen. In der Zeit von 9 bis 18 Uhr findet dort der Trödelmarkt statt. Wie an allen verkaufsoffenen Sonntagen bieten die Verkehrsbetriebe Sonderfahren mit dem Citybus „de Geldersche“ an. Wer mit dem eigenen Auto in die Stadt kommen möchte, für den sind an diesem Tag das Marktparkhaus und das Kaufland-Parkhaus geöffnet. In der Zeit von 10 bis 11 Uhr sendet Antenne Niederrhein vormittags live vom Gelderner Marktplatz. Unter anderem kommt Moderator Christoph Kepser mit den Ausstellern ins Gespräch. Dazu gibt es laut dem Werbering-Geschäftsführer Gerd Lange auf dem Markt die beste Musik.

(RP)