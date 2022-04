Mobilitätsschau mit verkaufsoffenem Sonntag in Geldern : Von großen Autos bis zur Carrera-Bahn

Christoph Kepser wird die Moderation während der Veranstaltung übernehmen und in Gesprächen mit den Ausstellern vieles Wissenswerte erfragen. Foto: Dirk Möwius

Geldern Am Sonntag, 24. April, findet in Geldern die Mobilitätsschau mit verkaufsoffenem Sonntag statt. In Zusammenarbeit mit dem Clever Automobil Club CAC werden ganz besondere Oldtimer vorgestellt.

Der Werbering lädt am Sonntag, 24. April, ab 11 Uhr auf dem Markt in Geldern zur Mobilitätsschau ein. Ab 13 Uhr ist zudem verkaufsoffener Sonntag. Organisationsleiter Carsten Spütz, Schatzmeister im Werbering, freut sich gemeinsam mit Marcel Beyer aus dem Werbering-Vorstand darauf, eine bunte Mischung präsentieren zu können. „Das wird nicht die zweite Autoschau, sondern eine Präsentation von Mobilität aus verschiedenen Blickwinkeln“, verspricht er.

Tatsächlich werden natürlich Werbering-Mitgliedsbetriebe auch ihre aktuellen Autos ausstellen, aber ebenso präsentiert sich die Stadt Geldern mit ihrem Mobilitätsangebot vom Citybus „de Geldersche“ über die Förderung von Lastenrädern bis hin zu Fahrradtipps mit dem Ziel, beim „Stadtradeln“ weiterhin ganz weit vorne zu sein. Es werden die neuen E-Scooter ebenso vorgestellt wie Reisemobile, die für den Urlaub gemietet werden können. Das passt gut, denn mobile Touristen werden als Gäste vor Ort sein, da auch das Internationale Reisemobilfest an diesem Sonntag seinen Höhepunkt und Abschluss findet. Für Mobilität im Alter sorgen Gehhilfen, Rollatoren, Rollstühle und Scooter vom Fachbetrieb Kessels aus Geldern. Aber es gib noch viel mehr zu erleben, dazu finden sich alljährlich Aussteller aus verschiedensten Bereichen ein. Es gibt somit auch noch einige Überraschungen. Eine sei aber bereits verraten: In Zusammenarbeit mit dem Clever Automobil Club CAC werden ganz besondere Oldtimer nicht nur für außergewöhnliche Fotomotive sorgen, sondern es gibt auch aktuelle Informationen zu Classic-Motorsport-Veranstaltungen.

Die Stadtwerke Geldern laden in diesem Jahr zu Autorennen auf einer Carrera-Bahn ein. Das Besondere ist, dass die Teilnehmer den dafür benötigten Strom selbst herstellen müssen. Also rauf aufs Fahrrad und in die Pedale treten. Von 13 bis 18 Uhr laden die Gelderner Einzelhandelsgeschäfte zum entspannten Shopping mit der ganzen Familie ein.