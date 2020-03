Werbering Geldern : Mobiliätsschau fällt aus — Gutscheine per Mail bestellen

Geldern Aufgrund der Corona Epidemie hat der Werbering Geldern beschlossen, nach der Fahrradbörse am 4. April auch die Mobilitätsschau mit Verkaufsoffenem Sonntag am 26. April abzusagen. Damit entspricht man auch dem Wunsch der Autohäuser.

Zugleich startet der Werbering einen neuen Service Die Bestellung von Werbring-Einkaufsgutscheinen per Mail mit Post-Zustellung. Geschäftsführer Gerd Lange: „Einfach eine Mail schicken an b.valkysers@werbering-geldern.de mit Name, Anschrift und gewünschter Stückelung der Gutscheine (5,10,20,25 oder 50 Euro). Den Betrag auf das Konto bei der Volksbank an der Niers (DE31 3206 1384 010 9510 10) überweisen oder per Paypal an gela1997@aol.com schicken. Bei Zahlungseingang geht der Brief raus. Das Porto übernimmt der Werbering.“