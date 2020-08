Mobile Redaktion der Rheinischen Post in Straelen : Kandidaten-Duell mit viel Herzblut

Die beiden Bürgermeisterkandidaten wurden bei der Mobilen Redaktion in Straelen von Michael Klatt interviewt. Foto: Norbert Prümen

STRAELEN Die Straelener Bürgermeisterkandidaten Wolfram Pott (CDU) und Bernd Kuse (unabhängig) stellten sich Donnerstag bei der Mobilen Redaktion der Rheinischen Post den Fragen von Redakteur Michael Klatt und des Publikums.

„Herzblut“. Kein Wort fiel am Donnerstag öfter, als sich die beiden Straelener Bürgermeisterkandidaten bei der Mobilen Redaktion der Rheinischen Post den Fragen von Redakteur Michael Klatt und des Publikums stellten. Wolfram Pott (CDU) und Bernd Kuse (unabhängig) nutzten den Begriff zum ersten Mal, um das große ehrenamtliche Engagement in der Blumenstadt zu loben. Es betrifft aber auch sie selbst, wenn es darum gehe, wie sie die Arbeit in Verwaltung und Politik angehen wollen.

Wolfram Pott möchte für die CDU Chef der Verwaltung werden. Foto: Norbert Prümen

Große inhaltliche Unterschiede, ganz verschiedene Ansätze und Ideen, das gibt es zwischen den beiden Bewerbern nicht, zeigten die gut anderthalb Stunden auf dem Kirchplatz. Kuse macht den Wohnungsbau und damit die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum zu seiner Aufgabe Nummer eins, aber auch Pott („Baugebiete, Baugebiete, Baugebiete“) will den Wohnungsbau fördern. Dass am Radwegenetz dringend etwas getan muss, dass der ÖPNV in Straelen wie zwischen den Kommunen ausgebaut werden muss, auch daran lassen beide keine Zweifel. Und dass in Straelen überdurchschnittlich viel geschaffen und aufgebaut worden ist, das man nun gemeinsam erhalten und modernisieren muss, das ist auch beiden Bewerbern völlig klar. So wurden nur Details unterschiedlich bewertet. Etwa bei der Frage nach Schottergärten. Pott hält nichts von Verboten, will auf Anreize setzen. Kuse betonte, er sei zwar grundsätzlich liberal, aber um das Mikroklima in den Siedlungen zu erhalten, dürfe es am Ende auch keine Tabu-Themen geben.

Bernd Kuse tritt als unabhängiger Kandidat an. Foto: Norbert Prümen

Info Die Kandidaten im „Paradies“ Veranstaltung Politischer Dämmerschoppen mit den Straelener Bürgermeisterkandidaten Wolfram Pott und Bernd Kuse Ort Landgasthaus „Zum Paradies“, Arcener Straße 43, Auwel-Holt Termin Montag, 31. August, 18 bis etwa 20 Uhr Veranstalter Norbert Schreurs, Gastwirt im „Paradies“ Moderator Thomas Kolaric, Geschäftsführer der Dehoga Nordrhein Ablauf Jeder hat die Möglichkeit, im Vorfeld Schreurs schriftlich per E-Mail oder Post Fragen an die Kandidaten mitzuteilen. Am Abend selbst wird es keine Diskussionsveranstaltung geben. Die Fragen und verbindliche Anmeldungen sind möglich per E-Mail an norbert.schreurs@landgasthaus-zum-paradies.de.

Bleiben persönliche Unterschiede. Bernd Kuse ist 37, werdender Vater, und als Kämmerer und Fachbereichsleiter Verwaltungs-erfahren und mit den Bedingungen in Straelen gut vertraut. Politisch ist er bei der FDP zu Hause, unterstützt wird er zusätzlich von SPD, GO/Grünen und Freien Wählern. Er trete aber bewusst als unabhängiger Bewerber an, wolle sich vom Parteiendenken lösen, betont er. Wolfram Pott ist 54, Vater von vier Kindern. Der Jurist war acht Jahre Kämmerer, widmet sich seit langem der Kommunalpolitik. Und er ist der Kandidat der Straelener CDU. „Wofür brennen Sie?“, wurde aus dem Publikum gefragt. „Für Kommunalpolitik und dafür, für die Menschen und ihre gute Zukunft etwas zu erreichen“, so Pott. „Das Straelener Motto ,Alles im grünen Bereich‘ wieder erlebbarer machen“, formulierte Kuse.

Das Publikum auf dem Kirchplatz beteiligte sich rege an der Diskussion mit den Bewerbern. Foto: Norbert Prümen