Bildung in der Blumenstadt Container für Straelens Offenen Ganztag

Räume fehlen im ganzen Straelener Schulzentrum. Gemessen an den Fehlflächen im Gymnasium und in der Sekundarschule ist das Defizit in der Katharinen-Grundschule am größten. Das sagte der zuständige Fachbereichsleiter Christian Hinkelmann in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Mit mobilen Raummodulen soll der Engpass für die Betreuung im Offenen Ganztag (OGS) an der Grundschule schnell behoben werden. Die entsprechende Maßnahme zum Beginn des nächsten Schuljahres und die im Haushalt 2023 dafür benötigten 92.000 Euro billigte der Rat bei acht Nein-Stimmen und drei Enthaltungen.