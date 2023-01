Mitsing-Konzert in Kevelaer Kevelaers Stimmen für Frau Höpker

„Sprechen Sie ruhig in Ruhe Ihren Satz zu Ende“, zeigte sie sich verständnisvoll für Seitengespräche zwischen den Stücken, bevor sie das Publikum mit einer Handbewegung analog zum „Schweigefuchs“ wieder einfing. Begeisterungsrufe erntete Frau Höpker für „Er gehört zu mir“ oder „Living next door to Alice“. Mit ihrem musikalischen Wunsch waren alle einverstanden: „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. Der ausgebildeten Sängerin ging es darum, dass am Ende alle sagen konnten: „Mir geht’s besser als vorher.“ Alles was es für so eine Lagerfeuerromantik braucht, ist „Beamer, Leinwand und Texte drauf, fertig“. Abbas „Thank you for the music“ ging mit „Ein Hoch auf uns“ über in ein „Feuerwerk aus Endorphinen” als „Freude schöner Götterfunken“. Ein „Danke für die Lieder, die in mir klingen“, wurde in Form von Applaus für alle Beteiligten reichlich gespendet.