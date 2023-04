Musik in Straelen Frau Höpker lässt in Straelen singen

Der Kulturring Straelen veranstaltet am Samstag, 13. Mai um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ein Mitsingkonzert. Nach vier Jahren macht die Künstlerin Frau Höpker zum dritten Mal Station in der Bofrost-Halle. Die ausgebildete Pianistin und Sängerin stimmt am Klavier an und bringt in kürzester Zeit einen großen Chor zusammen, der zu einer Mischung aus Evergreens, Volksliedern, Schlager, beinahe vergessenen Songs und aktuellen Hits mitsingt. So entstehen jedes Mal einzigartige Konzerte, bei denen jeder ins Boot geholt wird. Dabei werden die Songtexte auf eine Leinwand projiziert, so dass alle einstimmen können.